Politico: Трамп планирует приехать в КНР для переговоров с Си Цзиньпином в апреле

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует прибыть с рабочим визитом в Пекин в начале апреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Во время визита Трамп намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит двух лидеров может состояться в первую неделю апреля.

Ранее Трамп сообщил, что власти США приветствуют участие Китая в покупках венесуэльской нефти. Президент США добавил, что его команда пока еще не обсудила долю доходов Венесуэлы от продажи их нефти.

В январе Китай также получил приглашение США присоединиться к работе "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа.