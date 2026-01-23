NYT: Трамп хочет запретить РФ и КНР добычу минералов в Гренландии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп в рамках потенциальной сделки по Гренландии планирует ограничить России и Китаю добычу редкоземельных минералов на острове. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных западных представителей в силовых структурах и дипломатических кругах.

По данным издания, такой вариант обсуждался в НАТО на протяжении последнего года. Другие положения предусматривают формирование в Арктике новой миссии Альянса "Арктический часовой".

Также, как уточнили журналисты, может обновиться пакт Дании и США, который был подписан в 1951 году. Он предоставляет американской армии доступ в Гренландию для операций.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники отметило, что Вашингтон хочет снять ограничения на свое присутствие на острове. В основы сделки вошли размещение американских ракет, укрепленное присутствие НАТО и права США на добычу полезных ископаемых.

Ранее Трамп утверждал, что для получения Гренландии ему нужна помощь НАТО. Однако лидеры некоторых стран Евросоюза, включая членов Альянса, опасаются, что после получения контроля над островом амбиции Трампа могут распространиться на другие территории.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что переговорный процесс с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. По его словам, Дании и остальным членам Североатлантического альянса необходимо понимать, что эта сделка важна для безопасности не только США, но и всего мира.