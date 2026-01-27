Роскомнадзор ограничил доступ к аниме-сайту "Шикимори"

Фото: 123RF.com/sansakphoto

В России ограничен доступ к аниме-сайту shikimori.one. Это следует из информации, размещенной на сервисе Роскомнадзора для проверки ограничений, введенных в отношении сайтов в Сети.

"Шикимори" (Shikimori) известна как русскоязычная энциклопедия аниме, манги и ранобэ. На сайте были представлены новости, обзоры, заметки о Японии, аниме, манге, кино и игровой индустрии.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что "Википедия" в ближайшие год или два может подвергнуться частичной блокировке в России.

По его словам, речь может идти о блокировке тех или иных страниц, которые относятся "к истории России в целом". Одновременно с этим он отметил объективные сложности, которые могут возникнуть при создании аналога такого ресурса, особенно если он будет международным.

Однако в Роскомнадзоре заявили, что требования о блокировке онлайн-энциклопедии от уполномоченных органов не поступали.

