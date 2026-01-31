Больше 50 туристов застряли на подъемнике в Турции

Фото: depositphotos/Tminaz

Около 50 туристов оказались заблокированы на подъемнике в горнолыжном курорте Улудаг, который находится на северо-западе Турции, сообщили РИА Новости в губернаторстве Бурсы.

В настоящий момент ведется их эвакуация. В результате инцидента пострадавших нет. Отмечается, что россиян среди застрявших нет, все отдыхающие – местные жители.

Это произошло на подъемнике отеля Fahri, в так называемом "Первом гостиничном районе Улудага". Предварительно, причиной остановки стала неисправность в коробке передач, после чего пассажиры оказались заблокированы на тросах.

На место происшествия были оперативно направлены поисково-спасательные подразделения жандармерии, немедленно приступившие к эвакуации. Туристов спускают поэтапно, с помощью тросов.

Ранее спасательные службы Казахстана эвакуировали 46 граждан России из автобуса, застрявшего на трассе в Акмолинской области из-за штормового ветра. Инцидент произошел на республиканской автодороге в Есильском районе. Автобус с пассажирами, среди которых был один ребенок, не смог продолжить путь из-за закрытого блокпоста.

