14 ноября, 12:44

Происшествия

Российские туристы, пострадавшие в ДТП в Египте, проходят лечение в больницах Хургады

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Пять россиян, пострадавших в ДТП в ночь на 14 ноября, в провинции Красное Море в Египте, проходят лечение в больницах Хургады, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.

Отмечается, что граждане России доставлены в госпитали "Асил" и "Клеопатра". Среди пострадавших двое с тяжелыми травмами, но их жизни ничего не угрожает.

Об аварии стало известно ранее. По предварительной информации, легковой автомобиль и туристический микроавтобус столкнулись на трассе Марса-Алам – Эль-Кусейр.

В результате ДТП погиб один гражданин Египта, а семь человек из России и Азербайджана получили травмы.

Кроме того, 11 ноября в результате аварии на трассе Рас-Гариб – Хургада погибли россиянка и гражданин Египта. Травмы получили 25 российских туристов. Все они были госпитализированы.

