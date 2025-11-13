РИА Новости: пятеро россиян пострадали при ДТП в Египте

Фото: 123RF/picsperfect

Пять российских туристов пострадали в результате ДТП в египетской провинции Красное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местных медицинских служб.

По предварительной информации, на трассе Марса-Алам – Эль-Кусейр столкнулись легковой автомобиль и туристический микроавтобус.

При столкновении погиб погиб один гражданин Египта, еще семь человек получили травмы, среди них пятеро россиян и двое азербайджанцев.

Ранее, 11 ноября, в результате ДТП на трассе Рас-Гариб – Хургада погибла россиянка и гражданин Египта, еще 25 российских туристов пострадали. В генконсульстве РФ в Хургаде сообщили, что 14 граждан России получили травмы средней тяжести. Все они были госпитализированы.