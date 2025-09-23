Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 11:49

Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Аланье

Фото: телеграм-канал İhlas Haber Ajansı

Туристы из России пострадали в ДТП с двумя автобусами в турецкой Аланье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Анталье.

"Генконсульство <...> во взаимодействии с турецкой стороной выясняет подробности случившегося и готово оказать необходимое содействие пострадавшим россиянам", – говорится в сообщении.

По информации агентства IHA, авария произошла на трассе в районе населенного пункта Конаклы около 09:10. Туристический автобус, который принадлежит частной компании, столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Транспорт двигался попутно.

Уточнялось, что пострадали 15 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Всех, кто получил травмы, направили в больницы. Также на месте ДТП работали медики и полиция.

Ранее в аварии с автобусом, в которым были россияне, в Египте пострадали 43 человека. Из них 39 – туристы. Различные ранения также получили четверо египтян: водитель, его помощник, гид и охранник.

В Аланье 15 человек пострадали в аварии с туристическим автобусом

Читайте также


происшествияДТПза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика