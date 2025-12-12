МО РФ предупредило о последствиях радиационной аварии на Украине

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Заражению в случае радиационной аварии на Украине подвергнутся значительная часть украинской территории и Европа, сообщает RT со ссылкой на начальника войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Вооруженных сил России Алексея Ртищева.

Ранее украинская госслужба по ЧС сообщала, что в случае гипотетической катастрофы заражение затронет только территории России. Ртищев опроверг это и заявил, что более вероятен сценарий, аналогичный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

"Радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Киев скрыл информацию о произошедшем сбое в работе реактора Южно-Украинской АЭС. Сам сбой произошел в 2024 году из-за "нарушения условий эксплуатации". По данным журналистов, инцидент не фигурирует в докладе МАГАТЭ, хотя мог привести к катастрофе.

