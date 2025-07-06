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Украина скрыла информацию о произошедшем сбое в работе реактора Южно-Украинской АЭС, расположенного в Николаевской области. Об этом сообщает Aydınlık со ссылкой на служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ).

В документе от марта 2024 года указано, что сбой произошел из-за "нарушения условий эксплуатации". Авторы материала отметили, что этот инцидент не фигурирует в докладе МАГАТЭ, хотя мог привести к катастрофе.

"Куда еще тянутся руки Киева, которого Запад оправдывает при любых обстоятельствах?" – подчеркнули в издании.

По предварительным данным, не позволил МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на станции Андрей Семенюк, который является главой отделения СБУ в Николаевской области.

Также журналисты заметили еще одну деталь в документе. Она затрагивает "энергетические блоки с поврежденным реакторным оборудованием". По мнению авторов материала, данная формулировка наводит на мысль, что сбой мог возникнуть в реакторе или в связанных с ним критических системах безопасности.

При этом издание подчеркивает, что точно неизвестно, были ли сотрудники МАГАТЭ обмануты Семенюком и его командой, или же агентство специально скрыло информацию о сбое.

"Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, было бы неудивительно, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические проблемы", – заявили журналисты.

В переписке сказано, что Семенюк направил сведения о сбое властям Украины. Однако, несмотря на это, инцидент не вошел в расследование, заключило издание.

В конце июня украинские военнослужащие, используя БПЛА, атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС, которые очищали канал на гидротехнических сооружениях. В результате была повреждена служебная машина, которая стояла рядом с объектом.

Сотрудники станции успели вовремя спрятаться, поэтому никто из них не пострадал. Представители ЗАЭС отметили, что расстояние от места обстрела до блоков достигает примерно 350–400 метров. Они назвали подобные атаки терактом, который демонстрирует "новый уровень бесчеловечности киевского режима".

