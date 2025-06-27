Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Украинские военнослужащие, используя БПЛА, атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС, которые очищали канал на гидротехнических сооружениях. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Представители ЗАЭС отметили, что расстояние от места обстрела до блоков достигает примерно 350–400 метров. В результате атаки была повреждена служебная машина, которая стояла рядом с гидротехническим сооружением.

Сотрудники станции успели вовремя спрятаться, поэтому никто из них не пострадал. В пресс-службе поблагодарили персонал за дисциплинированность и четкое следование правилам безопасности в экстренных случаях.

"Безопасность наших сотрудников является абсолютным приоритетом", – подчеркнули представители ЗАЭС.

Сейчас оценивается ущерб, который был нанесен станции, а также проводится анализ обстоятельств атаки. Запорожская АЭС продолжает работать с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, уточнили в пресс-службе.

Представители станции добавили, что обеспечили безопасность эксплуатации ЗАЭС. Они также назвали подобные атаки терактом, который демонстрирует "новый уровень бесчеловечности киевского режима".

В начале июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз атаковали дронами корпус "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС (ЗАЭС), где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Прилет БПЛА пришелся на крышу корпуса. В результате атак никто не пострадал. Критических повреждений также не было зафиксировано.

