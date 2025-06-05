Украинские дроны несколько раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз атаковали дронами корпус "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС (ЗАЭС), где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

Прилет БПЛА пришелся на крышу корпуса. В результате атак никто не пострадал. Критических повреждений также не было зафиксировано.

"Напомним, само здание учебно-тренировочного центра находится в непосредственной близости от площадки ЗАЭС. Здесь сотрудники станции в постоянном режиме проходят обучение и повышение квалификации, отрабатывают навыки и действия в нештатных ситуациях", – говорится в сообщении ЗАЭС.

Последние дни ВСУ проводят террористическую деятельность против граждан, а удары по объектам энергетики и учебному центру являются тому доказательством, резюмировали в ЗАЭС.

Россия же никогда не совершала атаки при помощи беспилотников на ядерные объекты Украины и места проживания сотрудников атомной промышленности, заявлял до этого постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее украинский дрон был нейтрализован у корпуса "Г", в 300 метрах от территории площадки АЭС. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений. Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, были уведомлены о случившемся.

