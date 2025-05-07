На ЗАЭС отключилась резервная линия энергоснабжения

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) действием защиты отключена одна из высоковольтный линий, сообщает пресс-служба станции в телеграм-канале.

По данным ЗАЭС, Ферросплавная-1 обеспечивает собственные нужды объекта. Сейчас они запитаны от линии 750 киловольт Днепровская.

В пресс-службе станции также подчеркнули, что нарушений пределов и условий безопасности не зарегистрировано. Сотрудники готовы к реагированию. В настоящее время все блоки АЭС остановлены и находятся в безопасном состоянии.

Также отмечается, что радиационный фон на станции и ее территории находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков. Помимо этого, фоновый уровень не превышает естественных природных значений.

В апреле украинский дрон был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", в котором располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки пострадавших и разрушений не было. Инспекторы МАГАТЭ, находившиеся на станции, были уведомлены о случившемся.