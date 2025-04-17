Украинский БПЛА нейтрализован рядом с Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Украинский дрон был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", в котором располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Кроме того, инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, были уведомлены о случившемся.

"Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете безопасности ООН", – говорится в сообщении.

В феврале Украина атаковала колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ в Запорожской области и сорвала их ротацию на АЭС.

Кроме того, ВСУ атаковали при помощи БПЛА автомобильную стоянку в Энергодаре. Расстояние до первого реактора Запорожской АЭС составляло не более 300 метров.

В свою очередь, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия никогда не совершала атаки при помощи беспилотников на ядерные объекты Украины и места проживания сотрудников атомной промышленности.

