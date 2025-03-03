Постпред в Вене Ульянов: Россия никогда не атаковала ядерные объекты Украины

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Россия никогда не совершала атаки при помощи беспилотников на ядерные объекты Украины и места проживания сотрудников атомной промышленности. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как отметил дипломат, Евросоюз выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность из-за полета российских дронов вокруг подконтрольных Киеву АЭС. При этом, по его словам, страны ЕС игнорируют постоянные попытки Украины атаковать Курскую и Смоленскую АЭС.

"В то же время в заявлении ЕС ничего не говорится об атаках украинских дронов против Запорожской АЭС, прилегающей промышленной зоны с важными объектами инфраструктуры, а также Энергодара, где проживают сотрудники станции и члены их семей", – цитирует Ульянова ТАСС.

Он указал, что авторы заявления озабочены ядерной безопасностью на одних объектах и равнодушны к другим атомным станциям. Такие слова постпред назвал недопустимыми.

"Это не только нонсенс, но и совершенно безответственный подход. Принимать всерьез подобные заявления ЕС мы не можем", – добавил Ульянов.

В феврале Украина атаковала колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ в Запорожской области и сорвала их ротацию на Запорожской АЭС.

Кроме того, ВСУ атаковали при помощи БПЛА автомобильную стоянку в Энергодаре. Расстояние до первого реактора Запорожской АЭС составляло не более 300 метров.

В МИД подчеркнули, что Россия приложит все усилия для нейтрализации угроз ЗАЭС со стороны Украины, а также продолжит работать с МАГАТЭ и обеспечит безопасность пребывания его представителей на станции.

