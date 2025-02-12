ВСУ ударили по колонне с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области

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Украина атаковала колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ в Запорожской области и сорвала их ротацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что РФ обеспечила подготовку к ротации, но представители МАГАТЭ, которые должны были прибыть на ЗАЭС, были заблокированы Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Российские военные несколько часов ждали экспертов в назначенном месте под ударами украинских дронов и угрозой обстрела, но те так и не появились. Из-за ухудшения обстановки и высоких рисков для экспертов МАГАТЭ было принято решение отозвать российскую группу, в которой также находились те эксперты секретариата, которые должны были покинуть ЗАЭС.



"При возвращении колонна <...> подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу", – отметила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что своими действиями Киев в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали атомную станцию при помощи БПЛА. Один из них упал всего в 300 метрах от первого энергоблока. Захарова после этого добавляла, что Москва продолжит прилагать все усилия для нейтрализации угроз ЗАЭС.

