Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Троицкий районный суд Москвы продлил арест блогеру Диане Шурыгиной по делу о распространении порнографии, удовлетворив ходатайство следствия. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, она пробудет под стражей до 19 декабря.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало появление откровенных материалов в телеграм-канале, находившемся под управлением блогера. В мае Шурыгина была отправлена под домашний арест, однако в июле меру пресечения изменили, и девушку по решению суда отправили в СИЗО.

В сентябре сообщалось, что блогер заболела в следственном изоляторе. По словам ее подруги и экс-продюсера Дианы Бичаровой, Шурыгина подхватила ангину и была вынуждена начать прием антибиотиков.

Однако бывший возлюбленный Шурыгиной Святослав Гусев опроверг эту информацию. Он уточнял, что это была обычная простуда без осложнений.

