17 ноября, 18:52Шоу-бизнес
Суд продлил арест блогеру Шурыгиной по делу о распространении порнографии
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Троицкий районный суд Москвы продлил арест блогеру Диане Шурыгиной по делу о распространении порнографии, удовлетворив ходатайство следствия. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Таким образом, она пробудет под стражей до 19 декабря.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало появление откровенных материалов в телеграм-канале, находившемся под управлением блогера. В мае Шурыгина была отправлена под домашний арест, однако в июле меру пресечения изменили, и девушку по решению суда отправили в СИЗО.
В сентябре сообщалось, что блогер заболела в следственном изоляторе. По словам ее подруги и экс-продюсера Дианы Бичаровой, Шурыгина подхватила ангину и была вынуждена начать прием антибиотиков.
Однако бывший возлюбленный Шурыгиной Святослав Гусев опроверг эту информацию. Он уточнял, что это была обычная простуда без осложнений.