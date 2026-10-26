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26 октября, 10:19

Шоу-бизнес

Экс-девушка Паши Техника заключила досудебное соглашение по делу о распространении порно

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kristina_lexi7

Экс-возлюбленная рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) Тина Романова, также известная как Кристина Лекси, полностью признала вину по делу о распространении порнографических материалов и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах дела указано, что фигурантка написала явку с повинной и дала подробные признательные показания.

"С ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", – указано в материале.

Романову обвиняют по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц с использованием интернета. Максимальное наказание по этой норме – до шести лет лишения свободы.

Девушка состояла в романтических отношениях с Техником, скончавшимся 4 апреля 2025 года в Таиланде. Утверждалось, что ему могли подкинуть неизвестное токсичное вещество в пищу. По информации врачей, причиной смерти музыканта стала легочная инфекция.

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