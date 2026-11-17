Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 4,6 миллиона поездок совершено на регулярных речных маршрутах Москвы с момента запуска в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин, передал портал мэра и правительства столицы.

Летний сезон речной навигации завершился, а востребованность речного транспорта в Москве стала рекордной за всю историю, подчеркнул мэр столицы.

В этом сезоне обновленные Северный и Южный речные вокзалы обслуживали круизные суда более чем по 40 направлениям. Среди самых востребованных направлений были Углич, Ярославль, Мышкин, Нижний Новгород, Кострома, Плес, Санкт-Петербург и Тверь.

Регулярный речной электротранспорт работает круглый год и сейчас продолжает перевозки. Только с начала 2026 года на четырех регулярных маршрутах пассажиры совершили 1,5 миллиона поездок, и их количество растет с каждым годом.

По словам Собянина, развитие регулярных маршрутов электросудов продолжится. Новые причалы откроются на четвертом маршруте "Лужники" – "Киевский". Появятся остановки "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды". Кроме того, на третьем регулярном маршруте "Новоспасский" – "ЗИЛ" откроется промежуточный причал "Красные Холмы".

Ранее сообщалось, что на всех регулярных речных маршрутах Москвы с 16 октября начали действовать зимние тарифы. Стоимость одной поездки по будням составляет от 100 рублей, в выходные – от 155 рублей. Итоговая цена зависит от способа оплаты.