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14 октября, 10:20

Транспорт

Зимние тарифы начнут действовать на столичных электросудах с 16 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 16 октября на всех регулярных речных маршрутах Москвы начнут действовать зимние тарифы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Стоимость одной поездки по будням составит от 100 рублей, в выходные – от 155 рублей. Итоговая цена зависит от способа оплаты. Самым выгодным вариантом остается биометрия и карта "Тройка" с тарифом "Кошелек", самым популярным – банковская карта.

Бесплатные поездки на электросудах доступны детям до 7 лет в сопровождении взрослого. Для владельцев абонемента "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость, в том числе в сервисе "МультиТранспорт". При этом карта москвича для оплаты проезда на электросудах не действует.

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Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в столице продолжается развитие речного электротранспорта по поручению Сергея Собянина. Чтобы поездки становились комфортнее, вводятся выгодные сезонные тарифы.

За три года существования проекта электросуда стали полноценным видом городского транспорта с фиксированным временем маршрута и удобным расположением причалов около жилых кварталов, бизнес-центров, прогулочных зон и культурных мест притяжения.

По словам Ликсутова, усиленный ледовый корпус из высокопрочной стали позволяет электросудам передвигаться по реке в любую погоду, даже в мороз.

Ранее сообщалось, что электросуда "Москва 1.0" выйдут на регулярные маршруты в столице до конца года. Суда построили менее чем за полгода. Перед началом перевозки пассажиров специалисты проверяют маневренность и устойчивость судов, включая развороты с максимальным креном на правый и левый борт.

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