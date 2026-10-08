Электросуда проекта "Москва 3.0" планируют спустить на воду в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Московской верфи начали строить прогулочные электросудна проекта "Москва 3.0". Четыре двухпалубных судна уже заложены, спуск на воду запланирован на 2027 год. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в ближайшие десять лет электрический транспорт проекта "Москва 3.0" заменит действующие прогулочные суда.

"Новая техника сделает водные прогулки еще комфортнее, тише и экологичнее", – отметил вице-мэр.

Длина судна превышает 35 метров, ширина составляет восемь метров. На борту помещаются до 168 пассажиров. Предусмотрены два просторных салона с панорамными окнами и открытая площадка на верхней палубе.

Верфь расположена в районе Нагатинский Затон. На производстве заняты более 500 специалистов. Предприятие строит и обслуживает флот, а его мощности рассчитаны на выпуск до 40 судов в год и ремонт свыше 100 единиц техники ежегодно.

Помимо прогулочных электросудов, на предприятии будут выпускать безэкипажные катера для безопасности и экомониторинга на Москве-реке, а также гибридное круизное судно "Московское золотое кольцо", которое выйдет на одноименный маршрут по историческим городам России.

Для производства закупили оборудование для полного цикла работ: лазерный металлорежущий станок с числовым программным управлением для раскройки алюминия и нержавеющей стали, гидравлический пресс мощностью 350 тонн для формирования листового металла стенок судов, более точный пресс с числовым программным управлением для штамповки и гибки, вальцовочный станок для сгибания профиля, труб, уголков и швеллеров за один прокат, токарный обрабатывающий центр для валов и труб, а также четырехвалковый гибочный гидравлический станок для сложных асимметричных форм.

Предприятие не создает шума, оснащено системами очистки отработанной воды, а дополнительную энергию получает от солнечных батарей. В ближайшие годы Москва намерена закупить около 40 современных электросудов.

Ранее Сергей Собянин подчеркнул, что Московская верфь даст импульс развитию отечественного судостроения. Предприятие занимается строительством и обслуживанием электросудов, его производственная программа предусматривает закладку более 100 электросудов до 2030 года.

Всего в 2025 году суммарный пассажиропоток круизного, прогулочного и регулярного речного транспорта столицы достиг 4,5 миллиона поездок. Это самый высокий показатель за последние 30 лет.