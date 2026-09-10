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10 сентября, 10:42

Транспорт

Более 20 экскурсий прошло на Московской верфи с апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 20 ознакомительных экскурсий прошло на Московской верфи с апреля этого года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Посетители предприятия смогли воспользоваться тренажером-симулятором, увидеть ремонтные и строительные цехи, а также купить сувениры.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что Московская верфь является особенным для всей страны предприятием, производящим и обслуживающим электросуда. Он подчеркнул, что объекты транспортной и промышленной инфраструктуры мегаполиса должны быть благоустроенными общественными пространствами для досуга жителей и гостей столицы.

Ранее на речных прогулочных маршрутах столицы было запущено второе судно гибридного типа. Оно ходит по Москве-реке в течение всего года и не загрязняет атмосферу.

С начала года пассажиры приобрели свыше 11,5 тысячи билетов на такие суда, прогулка проходит по кольцевому маршруту. Жители и гости города могут полюбоваться набережными и парками, а также посетить ресторан на борту.

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