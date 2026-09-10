Роскачество выявило нарушения маркировки "Доширака" и "Чан Рамена"

Фото: 123RF.com/liudmylachuhunova

Роскачество завершило исследование популярных марок лапши быстрого приготовления и обнаружило нарушения маркировки "Доширака" и "Чан Рамена", сообщила организация.

Эксперты проверили продукцию 20 торговых марок по 439 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Оказалось, что семь товаров не соответствуют обязательным требованиям в части маркировки: фактические показатели белков, жиров или углеводов не совпадают с заявленными.

Среди нарушителей – продукция под брендом "Доширак" ("Доширак", "Чан Рамен", "Дошира Квисти"), а также импортные товары JML, Nissin, SamYang и Naruto.

При этом в Роскачестве отметили значительное улучшение микробиологической безопасности. В продукции всех 20 марок не нашли опасных бактерий и антибиотиков, содержание микотоксинов, включая охратоксин А, не превышает допустимый уровень. Для сравнения: в 2019 году по этому показателю фиксировались серьезные нарушения.

Все товары безопасны по содержанию тяжелых металлов, радионуклидов и акриламида, ни в одном образце не выявлена ДНК ГМО растительного происхождения. Во всех 14 товарах, где производитель заявил наличие курицы в составе, ДНК курицы подтвердилась – в предыдущем исследовании по этому пункту было зафиксировано нарушение.

В отличие от аналогичного исследования 2019 года, когда ни один товар не соответствовал повышенным требованиям, в 2026 году сразу пять торговых марок могут претендовать на российский Знак качества. Это лапша "Красная цена", "Вау Чоу", "Моя цена", "Первым делом" и "Петра" – они соответствуют одновременно обязательным требованиям и опережающему стандарту Роскачества.

Ранее в мясных продуктах компании "Ермолино", которые продавались в Петербурге, обнаружили сальмонеллу и листерию. Бактерии рода Salmonella нашли в голубцах "Сельские", а возбудитель листериоза – Listeria monocytogenes – в котлетах "Домашние" с чесноком.

Отмечалось, что заражение сальмонеллой может сопровождаться такими симптомами, как высокая температура, рвота, диарея и обезвоживание. Листериоз особенно опасен для беременных, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.