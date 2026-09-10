Лукашенко выступил против "кручения гуся"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса в стране. Об этом сообщает агентство БелТА.

В ходе совещания в Минске белорусский лидер указал на повсеместную рекламу онлайн-казино, в том числе со слоганом "крути гуся". Он сказал, что дело дошло до обвинений его семьи в причастности к игорному бизнесу.

"Моя семья... Как раз меня третируют каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил", – заявил Лукашенко.

Глава государства поручил руководителю администрации президента Дмитрию Крутому всерьез заняться этим вопросом. Тот заверил, что в Белоруссии в сфере игорного бизнеса "все зарегулировано".

"Ну оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино", – ответил на это Лукашенко.

Ранее в Торжке 30-летняя администратор совершила кражу в суши-баре и проиграла деньги в казино. Из кассы она забрала 38 тысяч рублей. Во время допроса подозреваемая признала вину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

