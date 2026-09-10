Минобрнауки РФ: все поступавшие в вузы 300-балльники ЕГЭ учатся бесплатно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин ​

Все выпускники 2026 года, получившие на ЕГЭ 300 баллов и более, поступили в университеты на бесплатное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минобрнауки России на запрос депутата Госдумы Сергея Леонова.

В этом году 70 выпускников получили на ЕГЭ результат от 300 баллов. В университеты поступили 69 из них. 65 человек прошли на бюджет, еще четверо – на платные места, но со стопроцентной скидкой за счет образовательных организаций. Один выпускник не подавал документы в университеты.

В министерстве подчеркнули, что все зачисленные высокобалльники учатся бесплатно: либо за счет бюджетных мест, либо за счет самих вузов.

Ранее Леонов обратился в Минобрнауки с предложением установить единый порядок распределения бюджетных мест. Парламентарий считает, что поступление победителей олимпиад без экзаменов не должно уменьшать число мест, доступных выпускникам по результатам ЕГЭ. По его мнению, олимпиадникам и абитуриентам, сдававшим экзамены, можно выделять отдельные бюджетные квоты.

Министерство планирует оценить ситуацию с поступлением в вузы без вступительных испытаний и при необходимости изменить действующие правила после завершения приемной кампании 2026/27 учебного года.