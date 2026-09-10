Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 18:44

Общество
Главная / Новости /

Минобрнауки РФ: все поступавшие в вузы 300-балльники ЕГЭ учатся бесплатно

Все 300-балльники ЕГЭ получили возможность учиться бесплатно – Минобрнауки РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин ​

Все выпускники 2026 года, получившие на ЕГЭ 300 баллов и более, поступили в университеты на бесплатное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минобрнауки России на запрос депутата Госдумы Сергея Леонова.

В этом году 70 выпускников получили на ЕГЭ результат от 300 баллов. В университеты поступили 69 из них. 65 человек прошли на бюджет, еще четверо – на платные места, но со стопроцентной скидкой за счет образовательных организаций. Один выпускник не подавал документы в университеты.

В министерстве подчеркнули, что все зачисленные высокобалльники учатся бесплатно: либо за счет бюджетных мест, либо за счет самих вузов.

Ранее Леонов обратился в Минобрнауки с предложением установить единый порядок распределения бюджетных мест. Парламентарий считает, что поступление победителей олимпиад без экзаменов не должно уменьшать число мест, доступных выпускникам по результатам ЕГЭ. По его мнению, олимпиадникам и абитуриентам, сдававшим экзамены, можно выделять отдельные бюджетные квоты.

Министерство планирует оценить ситуацию с поступлением в вузы без вступительных испытаний и при необходимости изменить действующие правила после завершения приемной кампании 2026/27 учебного года.

Читайте также


образованиеобщество

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика