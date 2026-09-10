В Сети продают возможность выиграть олимпиаду для поступления в вуз на бюджет

Соперничество в столичных вузах не прекращается даже после окончания приема документов. Сначала в центре обсуждения оказалась ситуация с победителями олимпиад, занявшими практически все бюджетные места, а теперь первокурсникам приходится бороться за общежития. Подробнее – в материале Москвы 24.
Золотая молодежь
Возможность получения диплома московского вуза ежегодно мотивирует тысячи абитуриентов со всей страны приезжать в столицу. Чтобы понять, кому по силам учиться в главных вузах России, журналисты телеканала Москва 24 отправились в МГИМО, парковка которого заполнена премиальными автомобилями.
Согласно распространенному мнению, в вуз поступают только представители золотой молодежи. Но, несмотря на обстановку, это оказалось в некоторой степени стереотипом.
Например, среди первокурсников международного-правового факультета МГИМО встречаются весьма скромные ребята. В частности, корреспонденты познакомились с братьями-близнецами из Владикавказа. Поступить на бюджетные места им удалось благодаря победе в телевизионной олимпиаде. Еще одной студенткой стала москвичка Дарья. Несмотря на то что внешность девушки изначально выдавала ее за типичную представительницу золотой молодежи (из-за брендовых босоножек и сумки стоимостью в сотню тысяч рублей), это впечатление также оказалось обманчивым. Девушка серьезно увлекается лингвистикой и к моменту поступления уже освоила пять иностранных языков.
При этом возможность обучения в престижном университете обеспечивается либо высокими баллами, либо очень хорошим доходом: стоимость одного учебного года доходит до миллиона рублей и выше. Из-за этого в аудиториях возникает заметный контраст, когда за одной партой оказываются круглые отличники и дети из состоятельных семей.
И пока для одних учеба на бюджете – это подарок судьбы, другие получают презенты от родителей в честь зачисления в вуз. Например, в ходе опроса две первокурсницы рассказали телеканалу Москва 24, что за успешное поступление в МГИМО одной из них подарили породистую собаку, а другой – дорогой браслет. Причем до здания университета девушек довозит личный водитель.
Другая первокурсница и вовсе перечислила элементы своего наряда, среди которых были пиджак Balmain и клатч Jimmy Choo. При этом девушка призналась, что даже не вникала в вопрос стоимости обучения на своем факультете, а выбор университета объяснила его престижным статусом.
"Ну, у меня тут есть некоторые знакомые, и сестры мои сюда планируют (поступать – Прим. ред.). Так что я решила, что это оптимальный вариант", – отметила студентка.
В МГИМО студенты обращают внимание на внешний вид друг друга, но без признаков зависти или негативного сравнения. Интерес к вещам проявляется в открытом формате: учащиеся могут спокойно поинтересоваться местом покупки и стоимостью понравившегося элемента гардероба. Кроме того, сами студенты утверждают, что внутри университета социальное неравенство никак не ощущается. По их мнению, главным фактором является не одежда, в которой человек пришел на занятия, а знания.
Олимпиада – ключ в любой вуз?
При этом поступить в вуз мечты на сегодняшний день можно с помощью победы в олимпиаде. Если еще недавно максимальный результат в 300 баллов по ЕГЭ гарантировал бесплатное обучение практически в любом университете страны, то в текущем году некоторые абитуриенты-высокобалльники лишь разводили руками. Бюджетные места массово заняли победители и призеры олимпиад, имеющие право на зачисление без вступительных испытаний.
"Я тот самый человек, который набрал 310 баллов за ЕГЭ. Я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда я подавал документы. Я не знаю, что мне делать, ведь все, что было в моих силах, я сделал по максимуму. Я написал все ЕГЭ на 100, получил 10 баллов за индивидуальные достижения. Я готовился 3 последних года без остановки", – рассказал один из выпускников в Сети, совершенно не понимая, что еще он мог сделать ради поступления.
Всего в 2026 году по результатам олимпиад на бюджетные отделения было зачислено около 9,5 тысячи человек. Наиболее жесткая конкуренция зафиксирована в ведущих университетах и на самых популярных специальностях. В частности, на направлении "Мировая экономика" в НИУ ВШЭ заявления подали 57 олимпиадников, тогда как количество бесплатных мест составляло всего 45. В результате до общего конкурса по баллам ЕГЭ очередь так и не дошла, хотя у вузов есть способ принять меры по снижению числа тех, кто идет по своему конкурсу, рассказали эксперты.
При этом вполне вероятно, что далеко не все победители олимпиад являются таковыми по сути. В частности студентка НИУ ВШЭ Анна Строчкина рассказала журналистам об инциденте на одной из олимпиад. Девушка видела, как одна из участниц открыто списывала задания с помощью микронаушника. И даже несмотря на то, что на площадку оперативно вызвали волонтеров, обязанных следить за соблюдением правил, никаких мер в отношении нарушительницы принято не было.
Более того, сегодня существуют и платные услуги, якобы помогающие успешно справиться с олимпиадой. Например, один из таких посредников рассказал телеканалу Москва 24, что его участие в оргкомитете по составлению заданий позволяет гарантировать высокий результат. Причем учить ответы на задания вообще не нужно: первый дистанционный этап полностью выполняется вместо школьника.
"Я вам отправляю ссылки на олимпиады, на которые нужно зарегистрироваться. Вы там регистрируетесь, отправляете мне данные от личного кабинета. А когда отборочный этап будет – первый, второй день, я сам уже слежу. Если нужно будет подключиться, человек подключается. Там уже с помощью удаленного доступа все делаем", – объяснил посредник.
Однако на втором этапе олимпиады уже придется присутствовать очно. На этот раз для прохождения испытаний участника снабжают скрытым микронаушником и автоматическим передатчиком. Так как команда исполнителей заранее знает содержание экзаменационных материалов, ученику требуется лишь дистанционно сообщить свой вариант. Для этого используется скрытая кнопка-пищалка на теле или под обувью, нажатия на которую заменяют азбуку Морзе.
При этом молодой человек признал, что риск обнаружения электроники в аудиториях остается высоким, виной всему – специальные датчики. На этот случай у организаторов тоже есть свои альтернативы, причем уже личное присутствие школьника не требуется. Диплом победителя якобы оформляется удаленно на основе предоставленных паспортных данных.
В итоге стоимость полного сопровождения на олимпиаде "Высшая проба" составляет от 450 до 650 тысяч рублей, а гарантированное получение диплома без участия абитуриента обойдется в сумму от 800 тысяч, в некоторых случаях превышая даже миллион.
При этом юрист Заур Газаев отметил в разговоре с журналистами, что такое нарушение правил может повлечь за собой тяжелую ответственность.
Также обнаружение подобных нарушений грозит школьнику дисквалификацией и полным аннулированием результатов испытаний.
При этом реальность схем, предлагаемых посредниками, вызывает серьезные сомнения у специалистов. По их словам, студентов и вовсе не допускают к составлению экзаменационных материалов, а подобные предложения о продаже ответов и дистанционной помощи – чистой воды мошенничество, с которым следует обращаться в правоохранительные органы.
Честным трудом
И пока одни пытаются воспользоваться своими средствами, другие добиваются всего сами. Например, Кирилл Петров рассказал телеканалу Москва 24, что вырос в маленьком поселке Лучегорске в Приморском крае. О переезде в Москву задумался еще в 10-м классе и начал готовиться к экзаменам. Денег на дорогих репетиторов у семьи не было. Молодому человеку помог благотворительный фонд "Путевка в жизнь", который полностью оплатил ему онлайн-курсы для подготовки, а позже купил билеты на самолет до столицы.
"Я видел их анкету, где было написано, что "мы ищем мотивированных ребят, которым готовы оплачивать обучение, перелеты для участия в олимпиадах, для переезда в вузы". Потом прочитал, что они еще помогают в первую очередь малообеспеченным ребятам. Ну, я подходил вот под эти категории все. В начале осени мне написали – прохожу, мне готовы оплатить обучение. Мама вообще прыгала от счастья", – рассказал Петров.
По результатам ЕГЭ Кирилл набрал 285 баллов, что позволило ему пройти на бюджетное отделение МАИ, заселился в общежитие. За высокий результат юноше назначили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и ежемесячную стипендию в размере 30 тысяч на протяжении первого курса.
Однако некоторые о таком могут только мечтать, пытаясь найти себе место в общежитии. Одним приходится первое время жить у родственников и знакомых, а другим и вовсе арендовать жилье. В некоторых вузах за проживание в комфортных условиях тоже приходится побороться. Например, для заселения в новый кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана студентам нужно пройти специальный конкурсный отбор, рассказал учащийся Сергей Попов.
Причем первые два года обучения юноша провел в общежитии советской постройки. Но ситуация изменилась, когда МГТУ открыл новый кампус с двухместными комнатами, кондиционерами, индивидуальными кухнями и санузлами.
Родители Сергея, заставшие студенческий быт 1990-х годов во время учебы в Санкт-Петербурге, были поражены новыми условиями и не сразу поверили, что это общежитие, перепутав его с современной квартирой. Кухонная зона изначально была укомплектована всей необходимой техникой, включая плиту и микроволновую печь. Все для максимального комфорта. Ведь, возможно, именно эти студенты в будущем создадут то, чем можно будет по-настоящему гордиться.