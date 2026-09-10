В Сети продают возможность выиграть олимпиаду для поступления в вуз на бюджет

Соперничество в столичных вузах не прекращается даже после окончания приема документов. Сначала в центре обсуждения оказалась ситуация с победителями олимпиад, занявшими практически все бюджетные места, а теперь первокурсникам приходится бороться за общежития. Подробнее – в материале Москвы 24.

Золотая молодежь

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Возможность получения диплома московского вуза ежегодно мотивирует тысячи абитуриентов со всей страны приезжать в столицу. Чтобы понять, кому по силам учиться в главных вузах России, журналисты телеканала Москва 24 отправились в МГИМО, парковка которого заполнена премиальными автомобилями.

Согласно распространенному мнению, в вуз поступают только представители золотой молодежи. Но, несмотря на обстановку, это оказалось в некоторой степени стереотипом.

Например, среди первокурсников международного-правового факультета МГИМО встречаются весьма скромные ребята. В частности, корреспонденты познакомились с братьями-близнецами из Владикавказа. Поступить на бюджетные места им удалось благодаря победе в телевизионной олимпиаде. Еще одной студенткой стала москвичка Дарья. Несмотря на то что внешность девушки изначально выдавала ее за типичную представительницу золотой молодежи (из-за брендовых босоножек и сумки стоимостью в сотню тысяч рублей), это впечатление также оказалось обманчивым. Девушка серьезно увлекается лингвистикой и к моменту поступления уже освоила пять иностранных языков.



(поступить – Прим. ред.) . Я учусь на бюджете, сдала ЕГЭ на 95+ баллов, а также проходила дополнительное вступительное испытание по английскому языку, тоже на достаточно хороший балл. Все это меня привело к заветному бюджетному месту.

Дарья студентка МГИМО Было сложно. Я учусь на бюджете, сдала ЕГЭ на 95+ баллов, а также проходила дополнительное вступительное испытание по английскому языку, тоже на достаточно хороший балл. Все это меня привело к заветному бюджетному месту.

При этом возможность обучения в престижном университете обеспечивается либо высокими баллами, либо очень хорошим доходом: стоимость одного учебного года доходит до миллиона рублей и выше. Из-за этого в аудиториях возникает заметный контраст, когда за одной партой оказываются круглые отличники и дети из состоятельных семей.

И пока для одних учеба на бюджете – это подарок судьбы, другие получают презенты от родителей в честь зачисления в вуз. Например, в ходе опроса две первокурсницы рассказали телеканалу Москва 24, что за успешное поступление в МГИМО одной из них подарили породистую собаку, а другой – дорогой браслет. Причем до здания университета девушек довозит личный водитель.

Другая первокурсница и вовсе перечислила элементы своего наряда, среди которых были пиджак Balmain и клатч Jimmy Choo. При этом девушка призналась, что даже не вникала в вопрос стоимости обучения на своем факультете, а выбор университета объяснила его престижным статусом.

"Ну, у меня тут есть некоторые знакомые, и сестры мои сюда планируют (поступать – Прим. ред.). Так что я решила, что это оптимальный вариант", – отметила студентка.

В МГИМО студенты обращают внимание на внешний вид друг друга, но без признаков зависти или негативного сравнения. Интерес к вещам проявляется в открытом формате: учащиеся могут спокойно поинтересоваться местом покупки и стоимостью понравившегося элемента гардероба. Кроме того, сами студенты утверждают, что внутри университета социальное неравенство никак не ощущается. По их мнению, главным фактором является не одежда, в которой человек пришел на занятия, а знания.

Олимпиада – ключ в любой вуз?

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

При этом поступить в вуз мечты на сегодняшний день можно с помощью победы в олимпиаде. Если еще недавно максимальный результат в 300 баллов по ЕГЭ гарантировал бесплатное обучение практически в любом университете страны, то в текущем году некоторые абитуриенты-высокобалльники лишь разводили руками. Бюджетные места массово заняли победители и призеры олимпиад, имеющие право на зачисление без вступительных испытаний.

"Я тот самый человек, который набрал 310 баллов за ЕГЭ. Я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда я подавал документы. Я не знаю, что мне делать, ведь все, что было в моих силах, я сделал по максимуму. Я написал все ЕГЭ на 100, получил 10 баллов за индивидуальные достижения. Я готовился 3 последних года без остановки", – рассказал один из выпускников в Сети, совершенно не понимая, что еще он мог сделать ради поступления.

Всего в 2026 году по результатам олимпиад на бюджетные отделения было зачислено около 9,5 тысячи человек. Наиболее жесткая конкуренция зафиксирована в ведущих университетах и на самых популярных специальностях. В частности, на направлении "Мировая экономика" в НИУ ВШЭ заявления подали 57 олимпиадников, тогда как количество бесплатных мест составляло всего 45. В результате до общего конкурса по баллам ЕГЭ очередь так и не дошла, хотя у вузов есть способ принять меры по снижению числа тех, кто идет по своему конкурсу, рассказали эксперты.

(баллов – Прим. ред.) – пожалуйста, иди по общему конкурсу поступай или иди на другую специальность.

Борис Падалкин ректор МГТУ "СТАНКИН" Университет может ограничить уровни олимпиад, которые берут. Например, сказать: "Мы берем только олимпиады первого уровня", которые используют, скажем, предмет физику. А можно попросить высокий балл ЕГЭ: требование университета – минимум 90 баллов по профильной математике. Меньше– пожалуйста, иди по общему конкурсу поступай или иди на другую специальность.

При этом вполне вероятно, что далеко не все победители олимпиад являются таковыми по сути. В частности студентка НИУ ВШЭ Анна Строчкина рассказала журналистам об инциденте на одной из олимпиад. Девушка видела, как одна из участниц открыто списывала задания с помощью микронаушника. И даже несмотря на то, что на площадку оперативно вызвали волонтеров, обязанных следить за соблюдением правил, никаких мер в отношении нарушительницы принято не было.

Более того, сегодня существуют и платные услуги, якобы помогающие успешно справиться с олимпиадой. Например, один из таких посредников рассказал телеканалу Москва 24, что его участие в оргкомитете по составлению заданий позволяет гарантировать высокий результат. Причем учить ответы на задания вообще не нужно: первый дистанционный этап полностью выполняется вместо школьника.

"Я вам отправляю ссылки на олимпиады, на которые нужно зарегистрироваться. Вы там регистрируетесь, отправляете мне данные от личного кабинета. А когда отборочный этап будет – первый, второй день, я сам уже слежу. Если нужно будет подключиться, человек подключается. Там уже с помощью удаленного доступа все делаем", – объяснил посредник.

Однако на втором этапе олимпиады уже придется присутствовать очно. На этот раз для прохождения испытаний участника снабжают скрытым микронаушником и автоматическим передатчиком. Так как команда исполнителей заранее знает содержание экзаменационных материалов, ученику требуется лишь дистанционно сообщить свой вариант. Для этого используется скрытая кнопка-пищалка на теле или под обувью, нажатия на которую заменяют азбуку Морзе.

При этом молодой человек признал, что риск обнаружения электроники в аудиториях остается высоким, виной всему – специальные датчики. На этот случай у организаторов тоже есть свои альтернативы, причем уже личное присутствие школьника не требуется. Диплом победителя якобы оформляется удаленно на основе предоставленных паспортных данных.

В итоге стоимость полного сопровождения на олимпиаде "Высшая проба" составляет от 450 до 650 тысяч рублей, а гарантированное получение диплома без участия абитуриента обойдется в сумму от 800 тысяч, в некоторых случаях превышая даже миллион.

При этом юрист Заур Газаев отметил в разговоре с журналистами, что такое нарушение правил может повлечь за собой тяжелую ответственность.





Заур Газаев юрист Если при предоставлении оказания услуг используются запрещенные средства или нарушается проведение правил самой олимпиады, то, конечно же, данные действия являются незаконными, организаторов должны привлечь в том числе к уголовной ответственности.

Также обнаружение подобных нарушений грозит школьнику дисквалификацией и полным аннулированием результатов испытаний.

При этом реальность схем, предлагаемых посредниками, вызывает серьезные сомнения у специалистов. По их словам, студентов и вовсе не допускают к составлению экзаменационных материалов, а подобные предложения о продаже ответов и дистанционной помощи – чистой воды мошенничество, с которым следует обращаться в правоохранительные органы.

Честным трудом

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

И пока одни пытаются воспользоваться своими средствами, другие добиваются всего сами. Например, Кирилл Петров рассказал телеканалу Москва 24, что вырос в маленьком поселке Лучегорске в Приморском крае. О переезде в Москву задумался еще в 10-м классе и начал готовиться к экзаменам. Денег на дорогих репетиторов у семьи не было. Молодому человеку помог благотворительный фонд "Путевка в жизнь", который полностью оплатил ему онлайн-курсы для подготовки, а позже купил билеты на самолет до столицы.

"Я видел их анкету, где было написано, что "мы ищем мотивированных ребят, которым готовы оплачивать обучение, перелеты для участия в олимпиадах, для переезда в вузы". Потом прочитал, что они еще помогают в первую очередь малообеспеченным ребятам. Ну, я подходил вот под эти категории все. В начале осени мне написали – прохожу, мне готовы оплатить обучение. Мама вообще прыгала от счастья", – рассказал Петров.

По результатам ЕГЭ Кирилл набрал 285 баллов, что позволило ему пройти на бюджетное отделение МАИ, заселился в общежитие. За высокий результат юноше назначили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и ежемесячную стипендию в размере 30 тысяч на протяжении первого курса.

Однако некоторые о таком могут только мечтать, пытаясь найти себе место в общежитии. Одним приходится первое время жить у родственников и знакомых, а другим и вовсе арендовать жилье. В некоторых вузах за проживание в комфортных условиях тоже приходится побороться. Например, для заселения в новый кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана студентам нужно пройти специальный конкурсный отбор, рассказал учащийся Сергей Попов.





Сергей Попов студент МГТУ им. Н. Э. Баумана Там учитываются наши результаты в учебе, в общественной жизни, в творческой, в научной деятельности. Соответственно, я подал анкету, приложил все свои достижения и по результатам конкурса уже переехал сюда.

Причем первые два года обучения юноша провел в общежитии советской постройки. Но ситуация изменилась, когда МГТУ открыл новый кампус с двухместными комнатами, кондиционерами, индивидуальными кухнями и санузлами.

Родители Сергея, заставшие студенческий быт 1990-х годов во время учебы в Санкт-Петербурге, были поражены новыми условиями и не сразу поверили, что это общежитие, перепутав его с современной квартирой. Кухонная зона изначально была укомплектована всей необходимой техникой, включая плиту и микроволновую печь. Все для максимального комфорта. Ведь, возможно, именно эти студенты в будущем создадут то, чем можно будет по-настоящему гордиться.