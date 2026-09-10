Александр Фокин назначен исполняющим обязанности ректора ГИТИСа

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Начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин стал исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС). Об этом в MAX сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она напомнила, что Фокин окончил продюсерский факультет ГИТИСа, а с 2013 года работает там доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств. Министр пожелала ему успехов в исполнении новых задач.

4 августа заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа по собственному желанию. Позже стало известно, что он продолжит работать там в качестве профессора кафедры истории театра России.

При этом СМИ сообщали, что правоохранительные органы якобы организовали проверку по факту трудоустройства детей Заславского и законности выплаты им зарплаты.

Заславский возглавлял институт на протяжении 10 лет. Ректором он стал 16 мая 2016 года. В октябре 2021 года его переизбрали на новый пятилетний срок.