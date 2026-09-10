Яна Рудковская сходила за грибами в сапогах и шапке Chanel

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская отправилась на тихую охоту в Костромской области, выбрав для прогулки по лесу одежду и обувь люксовых брендов. Кадрами из поездки она поделилась в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографиях Рудковская показала корзины с собранными грибами, среди них оказались боровики, подосиновики, подберезовики и лисички. Для похода в лес продюсер надела шапку и сапоги Chanel, а также куртку американского бренда Alo Yoga.

Компанию Рудковской составила владелица туристической компании Алиса Алекперова. Она тоже выбрала для поездки вещи Chanel – плетеную сумку и сапоги.

Наряд Рудковской и ее подруги привлек внимание пользователей. В комментариях они иронично отреагировали на выбор одежды для похода за грибами.

"Наши люди и в булочную, и в лес за грибами только в Chanel", "Две дурынды в Chanel. Умора", "Сумка Chanel в лесу. Вот мещанство и безвкусица. Адская смесь", "А почему грибы не Chanel?" – написали комментаторы.

Ранее блогер Оксана Самойлова показала поклонникам свой поход за грибами. Она назвала эту прогулку самой удачной в жизни и отметила, что грибной сезон только начинается. Для лесной поездки Самойлова выбрала спортивный костюм, кепку и белые резиновые сапоги и призвала подписчиков подготовить корзинки для будущих походов.