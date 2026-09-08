Оксана Самойлова сходила в лес за грибами и похвасталась уловом

Фото: телеграм-канал "Samoylovaoxana"

Блогер Оксана Самойлова сходила в лес за грибами и назвала эту прогулку самой удачной в своей жизни. Об этом она сообщила в своем канале в MAX.

На опубликованных кадрах Самойлова позирует среди деревьев с корзиной, наполненной собранными грибами. Для лесной прогулки она выбрала черный спортивный костюм, кепку и белые резиновые сапоги.

"Самый удачный поход в моей жизни. И сказали, что грибы только начинаются", – написала блогер.

Самойлова также призвала поклонников подготовить корзинки для будущих походов в лес.

Ранее блогер назвала ложью слухи о том, что она получила 200 миллионов рублей за съемки семейного реалити-шоу с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн). Рэпер, в свою очередь, заявил, что ничего не знает про выплаты за съемки данного шоу.

