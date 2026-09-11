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11 сентября, 04:46

Происшествия

Логистический центр Ozon в Саратове попал под атаку БПЛА

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Логистический центр Ozon в Саратове попал под атаку беспилотников, в результате чего на объекте начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

"Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении компании.

Товары, размещенные на объекте, были скрыты с витрины. Ozon временно приостановил доставку и прием заказов клиентов в Саратове и области. Также пока не принимаются товары от продавцов, а те, что в пути, – перенаправляются в другие центры.

"Возобновим доставку и прием товаров после того, как перестроим логистические маршруты", – заключили в Ozon.

Ранее Ozon опроверг информацию о повышении цен на товары из-за атак на логистические центры. В компании подчеркнули, что обсуждения в интернете о росте цен не имеют оснований. Более того, в период с 20 августа по 1 сентября цены на товары для покупателей уменьшились на 3,5%.

В Минпромторге заявили, что меры господдержки, которые получают продавцы Wildberries, пострадавшие от атак БПЛА, следует распространить на селлеров других маркетплейсов, включая Ozon.

Маркетплейс Ozon предложил продавцам размещать товары в Казахстане

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