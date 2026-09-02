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02 сентября, 16:18

Экономика

В Минпромторге предложили расширить господдержку Wildberries на продавцов Ozon

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Меры господдержки, которые получают продавцы Wildberries, пострадавшие от атак БПЛА, следует распространить на селлеров других маркетплейсов, включая Ozon. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, принятые правительством меры эффективны и допустимы к распространению на продавцов, чей товар пострадал от атак на складские комплексы других платформ.

В августе 2026 года кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, а также меры по сохранению работы самой компании. Они предусматривают отсрочку по налогам и страховым взносам, приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма ущерба которых превышает 5% годового дохода.

Ранее стало известно, что более 80 тысяч пунктов выдачи Ozon по всей стране начнут работать как небольшие логистические центры – там будут размещаться товары продавцов, а клиенты смогут заказывать их прямо из пункта. С 10 сентября из пунктов выдачи начнут продавать товары, которые покупатели не забрали в течение двух недель или отменили.

В октябре стартует второй этап: продавцы смогут самостоятельно привозить товары, которые хотят оставить в пункте выдачи, напрямую в точку.

Ozon предложил продавцам размещать товары в Алма-Ате и Астане

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