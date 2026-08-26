Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА на Wildberries

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Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских БПЛА на объекты группы "РВБ" (Wildberries и Russ, RWB), сообщила пресс-служба российского правительства.

В частности, бизнесменам разрешат продлить на 12 месяцев сроки уплаты НДС (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию), налога на прибыль, налога при применении упрощенной налоговой системы (УСН) и автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН).

Такие же правила затронут страховые взносы и авансовые платежи по этим налогам, подлежащим уплате в августе 2026 года – июле 2027 года, с последующей рассрочкой их уплаты в течение года равными долями начиная со следующего месяца, с которого наступает срок уплаты платежей.

Меры поддержки предусмотрены для юрлиц и ИП, сумма понесенного ущерба для которых превышает 5% годового дохода. В отношении пострадавших предпринимателей до конца года также прекращаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. На этот же период приостанавливается и течение связанных с ними процессуальных сроков.

Более того, предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании долгов продлеваются на 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что Wildberries проведет ярмарки вакансий и другие мероприятия для сотрудников и исполнителей складов, которые пострадали от атак дронов. В зависимости от ситуации работнику могут предложить продолжить выполнять трудовые обязанности на пострадавшем объекте, перевестись на другой склад или подобрать другое решение.