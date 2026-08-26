Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 09:07

Город

Дворы с новыми площадками и парковками благоустроили в Вешняках

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Основные работы по благоустройству дворовых территорий завершены в московском районе Вешняки. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Работы проводились у корпусов 1 и 2 дома № 8, расположенного на улице Молдагуловой. Специалисты заменили бортовой камень, отремонтировали асфальтобетонное покрытие проездов и пешеходных дорожек, обустроили спортивные и детскую площадки, а также зону тихого отдыха.

Кроме того, было увеличено количество парковочных мест и модернизирована система освещения. Для командных игр оборудовали волейбольную и многофункциональную спортивные площадки. Также на территории планируется высадить кудрявые клены, цветущие яблони и другие зеленые насаждения, которые создадут тень и комфортную среду.

Благоустройство дворов продолжается и на других территориях на востоке Москвы. В частности, специалисты благоустроили квартал, включающий несколько адресов на улицах Дмитриевского и Святоозерской в районе Косино-Ухтомском. Там уложили новый асфальт, заменили бортовой камень, обновили детскую площадку.

Для детей также создали яркие игровые зоны с каруселями, качелями и комплексами для активных игр. Для спортсменов оборудовали воркаут-площадки. Кроме того, во дворах появилась зона спокойного отдыха со скамейками и качелями под навесом, которую дополнил цветник с новыми растениями.

"Новости дня": на Пресненском Валу в Москве завершили работы по благоустройству

Читайте также


городблагоустройство

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика