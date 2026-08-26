Дворы с новыми площадками и парковками благоустроили в Вешняках

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Основные работы по благоустройству дворовых территорий завершены в московском районе Вешняки. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Работы проводились у корпусов 1 и 2 дома № 8, расположенного на улице Молдагуловой. Специалисты заменили бортовой камень, отремонтировали асфальтобетонное покрытие проездов и пешеходных дорожек, обустроили спортивные и детскую площадки, а также зону тихого отдыха.

Кроме того, было увеличено количество парковочных мест и модернизирована система освещения. Для командных игр оборудовали волейбольную и многофункциональную спортивные площадки. Также на территории планируется высадить кудрявые клены, цветущие яблони и другие зеленые насаждения, которые создадут тень и комфортную среду.

Благоустройство дворов продолжается и на других территориях на востоке Москвы. В частности, специалисты благоустроили квартал, включающий несколько адресов на улицах Дмитриевского и Святоозерской в районе Косино-Ухтомском. Там уложили новый асфальт, заменили бортовой камень, обновили детскую площадку.

Для детей также создали яркие игровые зоны с каруселями, качелями и комплексами для активных игр. Для спортсменов оборудовали воркаут-площадки. Кроме того, во дворах появилась зона спокойного отдыха со скамейками и качелями под навесом, которую дополнил цветник с новыми растениями.

