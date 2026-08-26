NBC: Иран нанес беспрецедентный ущерб объектам США на Ближнем Востоке

26 августа, 09:33Политика
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Удары Ирана ракетами и беспилотниками причинили беспрецедентный ущерб разведывательным объектам и средствам наблюдения США на Ближнем Востоке, сообщает телеканал "360" со ссылкой на NBC.
По данным СМИ, эти разрушения превосходят по масштабу все последствия, с которыми когда-либо сталкивались спецслужбы США. Для восстановления инфраструктуры могут понадобиться миллиарды долларов.
Ранее появилась информация, что Вашингтон и Тегеран в ближайшие дни могут официально объявить об обоюдном прекращении огня. При этом временное перемирие уже согласовано, в него входит свободная навигация в Ормузском проливе.
Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио уведомил глав внешнеполитических ведомств ряда стран, что в обозримой перспективе Вашингтон не планирует наносить новые удары по Тегерану. Одновременно с этим он не исключил, что если Иран атакует первым, то США нанесут ответный удар.