Трамп пригрозил разбомбить Оман "к чертям"

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Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если султанат встанет на пути урегулирования конфликта с Ираном. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Если Оман встанет на пути, мы разбомбим их к чертям", – сказал американский лидер.

Ранее СМИ сообщали, что США и Иран согласовали продление режима прекращения огня еще на 60 дней. Действующий срок перемирия истекает 17 августа, а договоренности были закреплены в июньском меморандуме.

В то же время арабские разведслужбы получили данные о подготовке Ирана к расширению военных действий против США и Израиля. По их информации, Тегеран усилил влияние Корпуса стражей исламской революции на армию и наращивает производство ракет и беспилотников.