Средства ПВО сбили 1 750 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 1 750 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что также были сбиты две управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 октября вражеские БПЛА атаковали жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили в нескольких населенных пунктах Подмосковья. В результате погибли два человека в поселке Радумля Солнечногорского округа и Домодедове.

Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки дронов на гражданские объекты в Московской области. Кроме того, дело по аналогичной статье заведено после атаки по Донецкой Народной Республике.

Всего с вечера 5 октября до утра 6-го числа в сторону Москвы летели порядка 650 дронов. Большинство из них ПВО сбила еще на дальних подступах. К настоящему времени над городом сбили уже 173 украинских дрона.