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06 октября, 05:12

Мэр Москвы

Собянин: с вечера 5 октября на подлете к столице уничтожено 105 вражеских БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с вечера 5 октября уничтожили 105 вражеских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр уточнил, что всего в период с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в сторону Московского региона летели 650 дронов противника. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.

На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Устанавливаются возможные последствия воздушной атаки.

В связи с угрозой БПЛА были объявлены временные ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский – все они полностью закрыты на прием и отправку самолетов.

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