Аэропорты Внуково и Домодедово ограничили обслуживание рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово полностью закрыты на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что данные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов.

Ограничения на полеты ввели во Внуково и Домодедово в ночь на 6 октября. Изначально авиагавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Позже меры безопасности также распространились на Шереметьево – аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.