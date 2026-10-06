01:55Транспорт
Аэропорты Внуково и Домодедово ограничили обслуживание рейсов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичные аэропорты Внуково и Домодедово полностью закрыты на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что данные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов.
Ограничения на полеты ввели во Внуково и Домодедово в ночь на 6 октября. Изначально авиагавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Позже меры безопасности также распространились на Шереметьево – аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.