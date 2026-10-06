Аэропорт Шереметьево закрыт на прием и выпуск рейсов

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Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов объявлены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавань временно не обслуживает рейсы. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Между тем ограничения на полеты продолжают действовать в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" запустила чат-бот в мессенджере MAX для бронирования и покупки билетов. Пользователям доступны авиабилеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, в чат-боте есть возможность оформить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца и переоформить билет.