Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все 29 студентов, представлявших 18 столичных колледжей на седьмом всероссийском конкурсе "Большая перемена", стали победителями. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Собянин поздравил студентов и их наставников с этим достижением.

Финал конкурса, который является одним из проектов "Движения первых" для детей и молодежи, прошел с 16 по 21 ноября в Нижнем Новгороде. В нем участвовали больше 500 человек из 40 регионов России. Соревнования проводились в 12 направлениях, включая спорт, психологию, медиа и туризм.

В финале студенты разрабатывали собственные проекты. Диана Магдебура из колледжа полиции выбрала вызов "Служи Отечеству!" и заняла первое место. Еще в школе ей нравилось отстаивать справедливость и защищать права людей. Это повлияло на выбор колледжа и направление на конкурсе.

Девять студентов технологического колледжа № 34 боролись за победу в финале и получили дипломы второй и третьей степени. Четверокурсник Максим Орловский занял второе место в вызове "Открывай новое!". В полуфинале ему запомнилось задание создать плакат "Россия": каждую букву нужно было дополнить символом, связанным со страной.

Ранее в 2026 году прошли финалы "Большой перемены" для учеников 5–7-х и 8–10-х классов. Школьники из 5–7-х классов получили 16 дипломов победителей и 17 дипломов призеров. Старшеклассники завоевали 154 диплома победителей и четыре диплома призеров.

Ранее в Москве началась регистрация на седьмой сезон чемпионата предпринимательских идей. Ученикам 8–11-х классов предстоит разработать собственные проекты, а затем представить их столичным предпринимателям.

Авторы лучших работ представят свои разработки экспертам – бизнесменам и специалистам в сфере экономики и финансов. Среди них – представители Газпромбанка, Сбера и РЭУ имени Г. В. Плеханова. Победители и призеры получат дипломы и памятные подарки.

