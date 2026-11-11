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11 ноября, 11:10

Общество

В Москве открылась регистрация на чемпионат предпринимательских идей для школьников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Регистрация на седьмой сезон чемпионата предпринимательских идей началась в Москве. Ученикам 8–11-х классов предстоит разработать собственные проекты, а затем представить их столичным предпринимателям, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, участникам нужно будет не только придумать концепцию, но и провести анализ рынка, построить финансовую модель и защитить ее перед экспертами. Благодаря этому школьники, уже занимающиеся в предпринимательских классах, и те, кто только собирается туда поступить, узнают, как устроен реальный бизнес, получат практические навыки и осознаннее подойдут к выбору дальнейшей образовательной и карьерной траектории.

Соревнование пройдет в три этапа. Первый – предпринимательский онлайн-марафон, где каждый участник проверит свои бизнес-навыки с помощью тестов и кейсов от экспертов. Тем, кто успешно справится с заданиями этого тура, добавят один балл к итоговому результату отборочного этапа.

На втором этапе команды разработают проекты по одному из семи направлений: технологическому, социальному и экологическому предпринимательству, туризму и гостеприимству, креативным и событийным индустриям, инновационным продуктам и услугам, здоровью и спорту, а также образованию и развитию.

Ребятам необходимо подготовить видеопитчи с анализом рынка и описанием уникального торгового предложения, а также финансовую модель с интерактивным дашбордом, который отражает динамику денежных потоков и ключевые показатели проекта.

Каждый бизнес-проект оценят три независимых члена жюри по нескольким критериям:

  • подтверждение проблемы и целевой аудитории;
  • проверка решения;
  • анализ конкурентов;
  • проверка гипотезы спроса;
  • расчет юнит-экономики;
  • маркетинговая стратегия и стоимость привлечения одного клиента;
  • финансовое моделирование;
  • оценка рисков и планов по их минимизации.

Авторы лучших работ пройдут в третий, заключительный этап и представят свои разработки экспертам – бизнесменам и специалистам в сфере экономики и финансов. Среди них – представители Газпромбанка, Сбера и РЭУ имени Плеханова. Победители и призеры получат дипломы и памятные подарки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за пять лет число учеников предпринимательских классов выросло в 10 раз – в данный момент их больше 14 тысяч. Дети углубленно изучают профильные предметы, проходят курсы по экономике, основам предпринимательства, лидерству и командообразованию. Партнерами проекта выступают свыше 300 компаний и предприятий, где школьники получают практические навыки.

Ученики предпрофессиональных классов посетили экскурсии на предприятиях в Москве

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