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11 ноября, 11:05

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Депутат Колунов: самовольную пристройку к даче могут не разрешить регистрировать

В Госдуме предупредили о рисках при регистрации дачных пристроек

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Самовольное возведение капитальной пристройки к дачному дому может стать основанием для отказа в регистрации недвижимости. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.

Одной из причин для отказа может стать несоблюдение минимальных отступов от границ участка. В частности, пристройка не должна располагаться ближе трех метров к соседскому забору, если речь идет о жилом доме, или ближе одного метра, если она предназначена для хозяйственных нужд. Также учитывается расстояние до красной линии улицы.

Еще одно нарушение – выход за пределы собственного земельного участка. Как пояснил парламентарий, это касается случаев, когда часть пристройки оказывается на территории соседа или землях общего пользования.

Проблемы с оформлением могут возникнуть и при превышении допустимых параметров здания. Если после возведения пристройки дом окажется выше установленных для конкретного муниципалитета норм – более трех этажей или 20 метров, – зарегистрировать его не получится.

Кроме того, препятствием могут стать охранные зоны с особыми условиями использования территорий. Например, строительство может быть запрещено или ограничено на участках, попадающих в охранную зону газопровода или линии электропередачи. В качестве примера Колунов привел летнюю кухню, расположенную на такой территории.

Также отказ возможен, если при строительстве допущены серьезные нарушения строительных или пожарных требований, создающие угрозу для жизни людей либо соседних зданий.

Депутат подчеркнул, что при регистрации жилого или садового дома по "дачной амнистии" или в общем порядке проверяют соответствие его параметров градостроительным нормам и требованиям безопасности.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров рассказал, что требования к заборам зависят от категории и статуса земельного участка. В частности, в Московской области ограждения на участках для индивидуального жилищного строительства не должны быть выше двух метров.

При этом соседи могут по письменному соглашению установить другой тип забора или отказаться от него, а общее собрание товарищества вправе разрешить глухие ограждения со стороны улиц и проездов. Если конструкция затеняет соседний участок или иным образом нарушает права его владельцев, они могут добиться ее демонтажа через суд за счет установившего забор собственника.

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