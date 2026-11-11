Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Киев при поддержке западных спонсоров использует любые террористические методы, включая атаки на мирных жителей и вербовку молодых людей. Эта опасность растет, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, передает ТАСС.

Дипломат также обратил внимание на деятельность украинских мошеннических кол-центров. По его словам, об этой проблеме известно Управлению ООН по наркотикам и преступности и правоохранительным службам стран Европы.

Ильичев отметил, что часть доходов этих центров направляется на вовлечение граждан Украины и других стран в диверсионно-террористическую деятельность на территории России и иных государств.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев хочет дестабилизировать общество в России путем нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. При этом, подчеркнул он, странам Запада известно об этом, однако они "стыдливо молчат", заняв сторону Украины.

