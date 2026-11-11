Спрос на сыры и творог вырос в России

Фото: 123RF.com/tbralnina

Потребление молока и молочных продуктов в России растет, а структура спроса меняется: все большую долю занимают сыры и творог. Об этом на Сибирском агропродовольственном форуме в Новосибирске рассказал генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов, передает РИА Новости.

По словам Белова, активно развивается и сегмент Horeca и готовой еды: на него уже приходится 30–40% потребления молочной продукции. Он полагает, что тенденция сохранится – будут меняться структура спроса и каналы продаж.

Сейчас на производство сыров в России направляется порядка 15% молока. При этом Белов заявил о серьезной конкуренции с "белорусскими соседями".

Ранее сообщалось, что арабика остается самым популярным видом кофе среди россиян. На втором месте по спросу находятся смеси с робустой, на третьем – ароматизированные сорта, среди которых лидирует кофе с ароматом трюфеля.