В России увеличились продажи роллов без рыбы в 2,3 раза

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В России в январе – сентябре 2026 года выросли продажи роллов без рыбы в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Классические варианты с рыбой и морепродуктами показали менее выраженный рост – в 1,8 раза, сообщает "Газета.ру".

Спрос на роллы без рыбы растет и в праздничные дни. Их стали чаще заказывать на 23 февраля, 8 Марта и 1 мая. Согласно данным опроса, 51% опрошенных предпочитают роллы с курицей из-за более низкой цены. На День знаний продажи этих роллов оказались на 17% выше, чем 1 сентября прошлого года.

Еще 27% хотят попробовать непривычные варианты, 20% ориентируются на собственные вкусовые предпочтения. При этом 10% респондентов заявили об ограничениях, связанных с аллергией или непереносимостью морепродуктов.

Интерес также вызывают веганские начинки, в том числе авокадо и огурец. Кроме того, при приготовлении роллов меняется роль сыра: теперь его используют как самостоятельный ингредиент, а не только как дополнение. Продажи роллов с чеддером и голубым сыром в среднем увеличились в 1,6 раза год к году.

Популярность набирают необычные добавки – микрозелень, чеснок и помидоры. По мнению аналитиков, интерес к альтернативным начинкам связан с ценовой доступностью и возможностью пробовать новые сочетания.

Ранее стало известно, что самыми популярными позициями в доставке еды во всех районах Москвы оказались роллы, хинкали и хачапури. Чаще всего москвичи выбирают блюда японской кухни: на нее приходится от 18 до 29% заказов в зависимости от округа. Особенно популярны такие рестораны на западе и юго-западе столицы, а главным хитом стали роллы "Филадельфия".