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31 июля, 17:03

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Врач Мацола: роллы в тубусе могут стать причиной кишечной инфекции

Врач предупредил об опасности популярных роллов в тубусе

Фото: 123RF.com/windnarsil

Новый гастрономический тренд – роллы в тубусе (Sushi Push Pop) – не опаснее обычных суши, однако при нарушении условий хранения может стать причиной кишечной инфекции. Об этом сообщил врач-терапевт, гастроэнтеролог Артем Мацола в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, сам по себе формат не несет уникальных рисков. Опасность такая же, как у любого другого фастфуда или уличной еды.

"Главный враг – это антисанитария. Когда мы не видим процесса приготовления, всегда возникают вопросы к условиям, в которых это делалось, к свежести ингредиентов и, конечно, к гигиене рук того, кто эту еду готовил и продавал", – пояснил Мацола.

Врач добавил, что в его практике роллы стабильно занимают одно из первых мест среди причин летних кишечных инфекций. Причем неважно, были они из уличного ларька или из дорогого ресторана, поскольку рыба – крайне скоропортящийся продукт и в теплое время года патогенная флора в ней размножается очень быстро.

Однако, если ролл приготовлен качественно, из хорошей рыбы, риса и овощей, это вполне сбалансированный и питательный перекус, отметил гастроэнтеролог.

Тем, кто решил попробовать этот тренд, Мацола рекомендовал соблюдать несколько простых правил безопасности. Покупать еду стоит только в проверенных местах, где строго соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы и где высокий поток клиентов – это гарантия, что продукт не залеживается. Перед едой необходимо тщательно обработать руки антисептиком или влажными салфетками. И самое главное – употреблять такой продукт сразу, не откладывая.

"Чем дольше скоропортящаяся рыба находится при комнатной температуре, тем выше риск размножения бактерий", – предупредил врач.

При качественном приготовлении и соблюдении всех норм гигиены такой стритфуд, по словам медика, вполне жизнеспособный и интересный формат.

Не менее опасным может стать еще один недавний тренд на замороженный зефир. Как предупреждала врач-диетолог Дарья Русакова, такой продукт может стать причиной отравления, если лежал в морозильной камере без упаковки.

По ее словам, зефир не рекомендуется замораживать в открытой таре, так как он впитывает запахи других продуктов. Кроме того, в замороженном виде сладость десерта ощущается меньше, но содержание сахара остается прежним, что может негативно сказаться на здоровье.

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