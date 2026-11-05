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05 ноября, 10:00

Общество

Рисовая каша оказалась самым любимым завтраком жителей Москвы

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Жители Москвы чаще всего заказывают на завтрак рисовую кашу, чему также следуют в Екатеринбурге и Казани. Об этом Москве 24 рассказали в "Яндекс Лавке", которая провела свое исследование.

При этом, по данным сервиса доставки, предпочтения зависят от города. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге лидируют сырники, а в Новосибирске – блинчики с маслом. В Великом Новгороде, Владимире, Перми и Тамбове самым популярным вариантом оказался чикенбургер.

Отличаются и привычки в будни и выходные. В рабочие дни на завтрак часто не хватает времени: 23% россиян обычно начинают день без еды. Если приходится выбирать между дополнительными 20–30 минутами сна и неспешным завтраком, 72% предпочитают поспать подольше, а при выборе еды останавливаются на быстром или готовом варианте. Еще 26% в такой ситуации ограничиваются кофе или чаем. Среди горячих напитков самым популярным заказом стал капучино среднего размера.

В выходные утро проходит размереннее: 22% респондентов чаще готовят полноценный завтрак самостоятельно, 21% садятся за стол позже, а 17% проводят за едой больше времени. В эти дни в заказах чаще появляются продукты для домашнего завтрака. В большинстве городов растет спрос на творожный сыр, сливочное масло и молоко. Особенно заметно меняется интерес к маслу: в Ростове-на-Дону его заказывают более чем вдвое чаще, а в Великом Новгороде – на 87% чаще.

При этом выяснилось, что почти две трети россиян, или 64% участников опроса, готовы начинать день с еды, которую обычно выбирают на обед или ужин. Еще 29% респондентов иногда доедают утром то, что осталось с вечера.

Встречаются и необычные для завтрака блюда. Например, по выходным лапшу со вкусом говядины покупают заметно чаще, чем в будни. В Ярославле спрос на нее увеличивается на 90%, в Екатеринбурге – на 89%, в Тюмени – на 86%, в Рязани – на 80%, а в Москве – на 48%.

При этом готовность экспериментировать с утренним меню не ограничивается лапшой. Каждый четвертый участник опроса готов самостоятельно приготовить необычное блюдо, а 19% опрошенных могут специально купить или заказать продукты, которые обычно не выбирают.

В опросе приняли участие более 1 279 респондентов из городов России с населением свыше 1 миллиона человек. Специалисты проанализировали 11,6 миллиона заказов, оформленных с 07:00 до 11:00 в 22 городах с февраля по август.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева рассказала, что вода с лимоном перед едой не сжигает жир и не выводит токсины, но может косвенно способствовать похудению. По ее словам, напиток помогает укрепить иммунитет благодаря витамину С и позволяет сократить калорийность рациона, если заменять им сладкие напитки. Кроме того, вода необходима для нормального обмена веществ, а лимонная кислота способствует выработке соляной кислоты и оттоку желчи.

Минпромторг рекомендовал отелям и ресторанам ввести в меню "русский завтрак"

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