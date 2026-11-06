Кушнер: обеспечение прозрачности в военной сфере может войти в соглашение с Европой

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Возможные договоренности в сфере безопасности в Европе с участием России могут предусматривать меры по поддержанию каналов связи в кризисных ситуациях и большую прозрачность в военной области. Об этом зять американского президента Джаред Кушнер сообщил в соцсети Х.

По его словам, задачей является разработка мер, учитывающих соображения в сфере безопасности всех сторон, уменьшающих риск конфликта в будущем и создающих более стабильную и предсказуемую обстановку. Всего Кушнер перечислил пять основных целей:

постоянные консультации по вопросам безопасности;

надежные каналы связи в кризисных ситуациях;

большая прозрачность в военной сфере;

взаимные меры по снижению рисков эскалации;

устойчивая основа для долгосрочной безопасности и стабильности в Европе.

Свои рассуждения о перспективах договоренностей с участием России и союзников США по НАТО он сопроводил записью фрагмента выступления американского президента Дональда Трампа. В нем глава Белого дома выразил убежденность, что Москва и Вашингтон близки к соглашениям не только по урегулированию на Украине, но и по безопасности в Европе в целом.

Ранее Кушнер рассказал, что Соединенные Штаты провели продуктивные переговоры с Украиной, НАТО и европейскими партнерами в Брюсселе. Они были посвящены двум ключевым элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре европейской безопасности. Стороны интенсивно работают над поиском практических решений, уточнил зять американского лидера.