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06 ноября, 11:42

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Кушнер: обеспечение прозрачности в военной сфере может войти в соглашение с Европой

В США назвали пять целей возможного соглашения о безопасности в Европе

Фото: Москва 24

Возможные договоренности в сфере безопасности в Европе с участием России могут предусматривать меры по поддержанию каналов связи в кризисных ситуациях и большую прозрачность в военной области. Об этом зять американского президента Джаред Кушнер сообщил в соцсети Х.

По его словам, задачей является разработка мер, учитывающих соображения в сфере безопасности всех сторон, уменьшающих риск конфликта в будущем и создающих более стабильную и предсказуемую обстановку. Всего Кушнер перечислил пять основных целей:

  • постоянные консультации по вопросам безопасности;
  • надежные каналы связи в кризисных ситуациях;
  • большая прозрачность в военной сфере;
  • взаимные меры по снижению рисков эскалации;
  • устойчивая основа для долгосрочной безопасности и стабильности в Европе.

Свои рассуждения о перспективах договоренностей с участием России и союзников США по НАТО он сопроводил записью фрагмента выступления американского президента Дональда Трампа. В нем глава Белого дома выразил убежденность, что Москва и Вашингтон близки к соглашениям не только по урегулированию на Украине, но и по безопасности в Европе в целом.

Ранее Кушнер рассказал, что Соединенные Штаты провели продуктивные переговоры с Украиной, НАТО и европейскими партнерами в Брюсселе. Они были посвящены двум ключевым элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре европейской безопасности. Стороны интенсивно работают над поиском практических решений, уточнил зять американского лидера.

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