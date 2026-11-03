Песков заявил, что Европе предстоит определиться с представителями для диалога с Россией

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Европейским странам рано или поздно придется начать переговоры с Россией о будущей системе безопасности, однако пока они не могут решить, кто будет представлять их в таком диалоге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

"У них нужно спрашивать разрешения сначала там и так далее, друг у друга", – пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что процесс выбора представителей будет непростым. При этом Песков подчеркнул, что обсуждение будущей системы безопасности в Европе неизбежно станет частью урегулирования конфликта на Украине, поэтому России важно понимать, с кем именно предстоит вести такой разговор.

Ранее представитель Кремля подтвердил, что встреча с участием России, США и Украины состоится 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию на ней возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Также СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев рассматривали возможность привлечения Великобритании, Франции и Германии к переговорам в качестве представителей Европы. Однако такая инициатива вызвала разногласия внутри Евросоюза.