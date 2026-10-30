Ушаков заявил, что в Кремле слышали о готовности Зеленского обсуждать территории

Фото: kremlin.ru

В Кремле слышали ремарки украинского лидера Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Также Ушаков сообщил, что конкретики по дате трехсторонних переговоров России, США и Украины пока нет.

Ранее Зеленский в интервью западным СМИ утвердительно ответил на вопрос, готов ли Киев принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий государства. При этом Владимир Путин говорил, что это не украинские территории, а территории исторической России, поэтому говорить о территориальных потерях неуместно.

Тем не менее территориальный вопрос может стать предметом обсуждения в ходе попыток прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В это же время РФ выступает за долгосрочное мирное урегулирование конфликта на Украине, а не за временную остановку боевых действий.

