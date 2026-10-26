Песков: территориальный вопрос может обсуждаться при мирном урегулировании на Украине

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Территориальный вопрос может стать предметом обсуждения в ходе попыток прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что сторонам предстоит серьезный разговор, который включает большое количество деталей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью зарубежному СМИ подтвердил, что Киев готов рассмотреть мирное соглашение, предполагающее отказ от части своих прежних территорий. По его словам, если сейчас все заморозить, это станет реальным способом закончить боестолкновения.

На этом фоне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной после 4 ноября – Дня народного единства. По его словам, первая встреча на экспертном уровне будет носить "пристрелочный" характер.