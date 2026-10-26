Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 13:39

Политика
Главная / Новости /

Песков: территориальный вопрос может обсуждаться при мирном урегулировании на Украине

Территориальный вопрос может обсуждаться при мирном урегулировании на Украине – Песков

Фото: kremlin.ru

Территориальный вопрос может стать предметом обсуждения в ходе попыток прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что сторонам предстоит серьезный разговор, который включает большое количество деталей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью зарубежному СМИ подтвердил, что Киев готов рассмотреть мирное соглашение, предполагающее отказ от части своих прежних территорий. По его словам, если сейчас все заморозить, это станет реальным способом закончить боестолкновения.

На этом фоне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной после 4 ноября – Дня народного единства. По его словам, первая встреча на экспертном уровне будет носить "пристрелочный" характер.

Читайте также


властьполитика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика